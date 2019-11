Sorge um Upamecano: RB Leipzig drohen die Innenverteidiger auszugehen

Leipzig. Es war der negative Höhepunkt eines ansonsten nahezu perfekten Fußballabends für RB Leipzig . In Minute 89 des 4:1-Heimsiegs gegen den 1. FC Köln stieg "Effzeh"-Stürmer Simon Simon Terodde Bullen-Verteidiger Dayot Upamecano brutal auf den Knöchel. Besonders brisant: Die Aktion trug sich nahe der Mittellinie zu, das Spiel war längst entschieden.

Besonders bitter: "Upa" lag nach dem unnötigen Foul mit schmerzverzerrtem Gesicht auf Rasen und humpelte schließlich vom Feld. Eine Diagnose stand am Samstagabend noch aus, wie Julian Nagelsmann nach dem Spiel verriet: "Er geht morgen ins Röntgen. An den Bändern ist vermutlich nichts. Noch kann man das aber nicht ausschließen. Er hat große Schmerzen an der Stelle, wo er getroffen wurde."