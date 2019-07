Sorge um Zuschauerin: Struff-Match in Wimbledon unterbrochen

Sorge um eine Zuschauerin in Wimbledon: Das Match in der dritten Runde zwischen Jan-Lennard Struff, dem einzig im Turnier verbliebenen Deutschen, und dem Kasachen Michail Kukuschkin musste beim Stand von 3:6, 6:7, 6:4, 2:2 aus Sicht von Struff unterbrochen werden. Bei einem Breakball für den Deutschen hatte eine Zuschauerin laut Berichten mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Die Tribüne auf dem Platz zwölf in Wimbledon musste geräumt werden. Nach Rücksprache mit dem Schiedsrichter wurde das Spiel schließlich unterbochen.