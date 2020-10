Sorge vor Corona-K.o. der Volleyball-Bundesliga: "Situation kann existenzbedrohend werden"

Die Volleyball-Bundesliga (VBL) startet in die schwerste Saison ihrer Geschichte. Vom ersten Aufschlag bei den Männern an diesem Wochenende an kämpfen die elf verbliebenen Erstligisten gegen den drohenden Corona-K.o. „Die Situation ist extrem angespannt und kann existenzbedrohend werden. Die Klubs gehen nicht nur mit einem organisatorischen und finanziellen Mehraufwand – wie für die notwendigen, um­fang­rei­chen Hygienemaßnahmen – in die Saison, sondern auch mit der großen Unsicherheit, ob und wie ihre Spiele ausgetragen werden können“, sagte VBL-Präsident Michael Evers.

Die Giesen Grizzlys haben ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet. 500 Zuschauer sind für das erste Heimspiel in Hildesheim zugelassen, noch gibt es einige wenige Tickets, die online (www.ticketmaster.de) gekauft werden müssen. In der Halle gelten die bekannten Regeln: Abstand halten, Mundschutz tragen, Hände desinfizieren. Auf den Sitzplätzen können die Masken abgenommen werden. Im Internet wird das Spiel bei „sport- total.tv“ übertragen. Los geht’s um 19 Uhr.