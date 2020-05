Sorgen bei Hannover 96: Fallen jetzt auch noch Bakalorz und Hübers aus?

In der 33. Minute musste er seinen Kapitän rausnehmen, der sich nach einem Zusammenprall mit Sechser-Kollege Dominik Kaiser 20 Minuten lang mit schmerzenden Rippen gequält hatte, bis es gar nicht mehr ging. Und zur Halbzeit musste auch noch Hübers raus, bis dahin der stabilste Part in der Dreierkette mit Marcel Franke und Josip Elez. Der linke Oberschenkel zwickte beim 23-Jährigen, für ihn kam Felipe, dem die fehlende Spielpraxis nach Verletzungspause durchaus anzumerken war.

Es lief von Beginn an nicht gut für Hannover 96. Die giftigen Sandhäuser überrannten die Gäste in den Anfangsminuten im Hardtwaldstadion regelrecht, 96 hatte Glück, nicht früh in Rückstand zu geraten. "Und dann sind uns auch noch Marvin Bakalorz und Timo Hübers weggebrochen", haderte Trainer Kenan Kocak nach dem Spiel.

Bakalorz im Krankenhaus, Anton kehrt zurück

Schon am Mittwoch geht es für Hannover 96 weiter, das Nachhol-Heimspiel gegen Dynamo Dresden steht an. Reicht die Zeit für Bakalorz und Hübers? Bei Letzterem ist das doch deutlich wahrscheinlicher, von einer schweren Verletzung ist nicht auszugehen. Bakalorz hingegen wurde nach der Partie ins Krankenhaus gebracht. "Wir müssen sehen, was passiert", sagte Kocak. Am späten Nachmittag gab es leichte Entwarnung. Gebrochen ist nichts, der 30-Jährige hat sich eine schwere Thorax-Prellung zugezogen, wie 96 mitteilte.

Weitere Ausfälle täten der 96-Defensive nicht gut, das hat das Spiel in Sandhausen gezeigt. Die nach Verletzung zurückgekehrten Felipe und Franke wackelten noch, Miiko Albornoz war auf der linken Verteidigerposition die fehlende Spielpraxis ebenfalls anzumerken. Immerhin kehrt gegen Dresden Waldemar Anton nach abgesessener Gelbsperre zurück.