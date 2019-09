Lionel Messi erneut verletzt: Weltfußballer fällt vorerst aus - FC Barcelona äußert sich

Lionel Messi leidet nach Angaben des FC Barcelona an einer Adduktorenzerrung. Der frischgebackene sechsmalige Weltfußballer hatte sich die Verletzung am Dienstagabend beim 2:1-Sieg der Katalanen zuhause gegen den FC Villarreal zugezogen. Er war zur Pause ausgewechselt worden. Wie der FC Barcelona am Mittwochabend via Twitter und auf seiner Homepage bekanntgab, handelt es sich um eine leichtere Blessur am linken Oberschenkel. Wann der 32-jährige Argentinier wieder einsatzbereit sein wird, teilte Barca nicht mit.