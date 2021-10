Sorgen um Sergio Agüero: Barcelona-Stürmer zu Herz-Untersuchung im Krankenhaus

Beim FC Barcelona läuft es sportlich alles andere als rund. Beim ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Ronald Koeman gegen Deportivo Alaves (1:1) wurde das am Samstag aber kurzzeitig zur Nebensache. Angreifer Sergio Agüero setzte sich in der 38. Minute auf den Boden, klagte über Atemprobleme und musste minutenlang behandelt werden. Im Anschluss konnte der 33-Jährige den Platz zwar aus eigener Kraft verlassen, das Spiel war für ihn jedoch vorzeitig beendet. Für ihn kam Ex-Bayern-Profi Philippe Coutinho.

Die Katalanen bestätigten nach Abpfiff der Partie, dass Agüero mit Beschwerden in der Brust zu einer Herz-Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Eine weitere Diagnose und Informationen über den Gesundheitszustand des Argentiniers blieben von Klub-Seite zunächst aus.

Der Stürmer, der im vergangenen Transfer-Sommer ablösefrei von Manchester City nach Barcelona gewechselt war, hatte bislang weite Teile der Saison verpasst. Eine Wadenverletzung setzte den 33-Jährigen in neun Pflichtspiele außer Gefecht. So absolvierte Agüero für die Katalanen bislang erst fünf Partien, in denen ihm ein Treffer gelang. Ob er nun erneut ausfallen wird, bleibt vorerst offen.