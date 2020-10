Sorgen um 96-Stürmer Marvin Ducksch: Das sind die Alternativen gegen Paderborn

Marvin Ducksch war einer der Derbyhelden beim 4:1 von Hannover 96 gegen Braunschweig. Vor der Partie am Sonntag in Paderborn Trainer Kenan Kocak allerdings um seinen torgefährlichsten Stürmer. Ducksch (3 Torvorlagen, 1 Tor in drei Spielen) plagt sich seit Dienstag mit Problemen an der Wade herum.

Auch am Donnerstag kam Ducksch auf dem Trainingsplatz nicht entscheidend weiter. "Er konnte nicht mittrainieren", sagte 96-Trainer Kenan Kocak nach der Einheit. "Wir müssen sehen, ob das reicht bis Sonntag."