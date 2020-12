Sorgen um 96-Trio: Trainer Kocak zittert um die Einsätze von Esser, Hult und Sulejmani

Muss 96-Trainer Kenan Kocak sich für seine Elf, die am Dienstagabend den VfL Bochum (2:0) geschlagen hat, etwas Neues einfallen lassen? Hinter gleich drei Spielern steht für die Auswärtspartie in Regensburg am Freitagabend ein Fragezeichen: Linksverteidiger Niklas Hult, Torschütze Valmir Sulejmani und Torwart Michael Esser.

