Sorgen um DFB-Star: Gündogan erleidet Schulter-Verletzung bei ManCity-Niederlage

Der Liga-Start für Manchester City verlief ernüchternd: Zum Abschluss des ersten Spieltags in der Premier League verlor der amtierende Meister durchaus überraschend mit 0:1 (0:0) auswärts bei den Tottenham Hotspur . Doch nicht nur der Fehlstart trübte die Laune: Einige Minuten vor dem Ende der Partie verletzte sich auch noch Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan. Der Nationalspieler musste das Feld in der Nachspielzeit verlassen und kehrte nicht mehr zurück.

Was war passiert? City kämpfte in der Nachspielzeit noch, um die Niederlage zu verhindern. Im Zweikampf mit einem Tottenham-Spieler ging Gündogan, der in der City-Startelf stand, zu Boden und hielt sich die Schulter. Die Team-Ärzte mussten aufs Feld kommen. Schiedsrichter Anthony Taylor unterbrach die Partie, damit Gündogan an der Seitenlinie behandelt werden konnte. Der 30-Jährige kehrte in den verbleibenden Minuten der Nachspielzeit nicht mehr ins Spiel zurück.