Sorgen um Marvin Ducksch: 96-Stürmer humpelt bei Testspiel vom Platz

Für Hannover 96 käme eine Verletzung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Das Team von Kenan Kocak befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison, am kommenden Sonntag reist die Mannschaft ins Trainingslager nach Stegersbach. Ducksch gehörte in der vergangenen Spielzeit zu den Stammkräften der Roten. Insgesamt 15 Treffer erzielte der gebürtige Dortmunder in der abgelaufenen Saison.