Sorgen um Reus, Meunier und Guerreiro: BVB-Trainer Rose gibt Personal-Update nach Europa-League-Aus

Die große Aufholjagd von Borussia Dortmund blieb aus. Das 2:2 im Playoff-Rückspiel bei den Glasgow Rangers reichte nach der 2:4-Pleite eine Woche zuvor nicht für den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale. Mit Blick auf die kommenden Wochen in der Bundesliga bereiten BVB-Trainer Marco Rose neben dem sportlichen Aspekt auch neu hinzugekommene Personalfragen Sorgen. So musste Kapitän Marco Reus kurz vor dem Schlusspfiff angeschlagen vom Platz. Für ihn kam Axel Witsel in die Partie. "Marco hat einen Schlag abbekommen, ziemlich heftig. Er humpelt kräftig", erklärte Rose im Nachgang auf der Pressekonferenz ohne eine weitere Diagnose zu liefern. Anzeige

Offen blieb zunächst, ob Reus am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg (17.30 Uhr/DAZN) auflaufen kann. Gleiches gilt für Außenverteidiger Raphael Guerreiro, der schon gegen die Rangers über die kompletten 90 Minuten auf der Bank saß. "Rapha war eingeplant, aber er hat muskuläre Probleme und am Mittag angegeben, dass er nicht bei 100 Prozent ist. Aber wir brauchten heute gegen die Physis des Gegners Spieler, die zu 100 Prozent fit sind", erklärte Rose seine Entscheidung.

Ebenfalls angeschlagen ausgewechselt werden musste Thomas Meunier. Der Franzose blieb bereits zur Halbzeit in der Kabine, für ihn brachte Rose Marius Wolf. "Bei Thomas ist wahrscheinlich wieder die alte Verletzung aufgebrochen", so der BVB-Trainer über den Belgier, der erst kürzlich nach muskulären Problemen zurückgekehrt war. "Wir haben ihn heute in diesem Entscheidungsspiel unbedingt gebraucht, es gab gar nicht die Chance, ihn zu schonen."