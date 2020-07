Sorgenlos in der Steintormasch: Die SG Hannover 74 zieht auch Vorteile aus der Corona-Krise

Der kleine Verein, der in der Steintormasch zwischen Herrenhausen, Nordstadt, Linden und Limmer beheimatet ist, hat etwa 1000 Mitglieder in einem Dutzend Sparten – und in der Corona-Zwangspause nicht gelitten. Im Gegenteil. „Wir sind relativ entspannt durch die Coronazeit gekommen”, sagt Vorstandsmitglied Manfred Wassmann.

... die Fußballer : Mehmet Cobankara (50) war etwas „mulmig“ zumute im ersten Fußballtraining in Kleingruppen und auf Abstand: „Ich habe mehr Hütchen aufgestellt als sonst, aber ich war froh, die Kinder wiederzusehen“. Er trainiert die Kinder des Jahrgangs 2011 (ab heute E-Jugend) und die B-Junioren bei Kleeblatt Stöcken. Den Kindern hat „die Bewegung erst mal unheimlich gutgetan“, sagt Cobankara. Ab nächste Woche dürfen sich die Kinder endlich mit Toren in Trainingsspielen belohnen: „Das trockene Training wird irgendwann langweilig. Tore und Zweikämpfe stärken ihr Selbstbewusstsein, sie gehen stärker nach Hause.“ Eines wird der leidenschaftliche Trainer aus der Abstandsregelzeit beibehalten: „Die Abstandshütchen beim Torschuss, dann zankt sich keiner mehr, wer dran ist und keiner schießt dem anderen den Ball weg.“ ©

Bei so viel Urlaubsatmosphäre stören die paar Extraregeln nicht. Regelmäßige Abkühlung unter der Dusche ist bei der sommerlichen Hitze ohnehin kein Problem, Abstand halten beim Beachen eigentlich auch nicht. Nur in die Mitte des Feldes spielt man beim Doppel aktuell besser nicht. Das ist verpönt in Corona-Zeiten, erklärt Beach-Boss Hamann: „Damit nicht beide in die Mitte springen und sich zu nahe kommen. Und wir gehen zur Zeit nicht zum Blocken ans Netz.“ Das macht den Angriff einfacher, den Abstand größer – und den Spaß nicht kaputt.

Schmettern im Schatten

Spaß haben auch die vier Damen an diesem Nachmittag auf Tenniscourt vier. Bei der SG gibt’s sechs Sandplätze, nur einer ist belegt. Noch. „Zu warm“, sagt Spartenleiter Wolfgang Geller. Das Thermometer zeigt 28 Grad. Was den Beachvolleyballern taugt, ist den Tennisspielern zu knallig. Aber Platz vier, auf dem die Damen beherzt schmettern, liegt im Schatten. „Es wird voller am Abend“, weiß Geller.