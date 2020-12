Sörloth bricht Tor-Bann: So reagiert der Leipzig-Stürmer auf seinen Siegtreffer gegen Istanbul

Matchwinner Alexander Sörloth genoss den Jubel und die Umarmungen seiner Mitspieler, Trainer Julian Nagelsmann schritt erleichtert grinsend über den Platz. Dank der Tor-Premiere des Norwegers in der 93. Minute darf RB Leipzig nach dem hochspannenden 4:3 (2:1) bei Istanbul Basaksehir weiter auf das Achtelfinale der Champions League hoffen. Mit einem Sieg gegen Manchester United am kommenden Dienstag stehen die Sachsen ganz sicher in der K.o.-Runde. "Wir haben jetzt unser Finale gegen Manchester, was wir zwingend erreichen wollten", sagte Nagelsmann nach dem Sieben-Tore-Duell am Mittwochabend - und vergaß dabei auch seinen Siegtorschützen nicht.

