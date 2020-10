Sörloth erstmals Kandidat für RB Leipzigs Startelf gegen Hertha BSC

Leipzig. Zum nächsten Bundesliga spiel gegen Hertha BSC fehlen RB Leipzig s Trainer Nagelsmann insgesamt vier Spieler. Bekanntermaßen ist Konrad Laimer noch in der Reha nach seiner Arthroskopie. Einer solchen Prozedur musste sich auch Lukas Klostermann unterziehen. Die Operation am linken Knie des Verteidigers sei erfolgreich verlaufen, sagte der Bullen-Coach. „Er wird aber einige Zeit ausfallen und steht in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung.“

Noch keine finale Lösung für Halstenbergs Fehlen

Verteidiger Marcel Halstenberg ist beim Heimspiel ebenfalls nicht mit dabei, ist bei einer Trauerfeier in Hannover. „Am Freitag und Sonntag wird er diesem wichtigen privaten Termin nachkommen. Am Samstag will ich ihm die nötige Ruhe in den emotionalen Momenten gönnen.“ Sein Fehlen will der 33-jährige Trainer entsprechend kompensieren, habe sich aber noch nicht endgültig entschieden. Für die Position kämen viele Akteure in Frage. „Wir haben Nordi Mukiele, Willi Orban, Ibrahima Konaté. Auch Benjamin Henrichs könnte auf der Position spielen“, sagte der Trainer. Eine finale Lösung für das Fehlen von Halstenberg habe er noch nicht gefunden, weil er „auch an Mittwochen belastungstechnisch denken muss und natürlich auch ans nächste Wochenende.“