Sörloth macht's! Norweger schießt RB Leipzig zum Sieg in Istanbul

Leipzig/Istanbul. Was für ein Spiel, was für eine Dramatik. RB Leipzig führt 3:1 bei Basaksehir Istanbul, kassiert das 3:3 und siegt durch den norwegischen Joker Alexander Sörloth 4:3. Das erste Tor des Neuzugangs lässt RB beste Chancen aufs Überwintern in der Königsklasse. Dank Sörloth. Diese Geschichten schreibt nur der Fußball. Tore in Istanbul: Yussuf Poulsen (26.), Nordi Mukiele (43.), Dani Olmo (66.) und Sörloth (90 + 2) für RB, Irfan Can (45 + 3/72./85.) trifft für die Gastgeber.

Julian Nagelsmann nimmt keine Rücksicht auf den Sonnabend-Hit in München, bringt ohne Blick auf die berühmte Belastungssteuerung alle Stars, die zur Verfügung stehen. Christopher Nkunku fehlt wegen privater Probleme, soll aber bei den Bayern wieder dabei sein. RB im Basaksehir-Fathi-Terim-Stadion mit einem bärenstarken Start, viel Tiefgang und drei glänzenden Chancen durch Emil Forsberg, Yussuf Poulsen und Nordi Mukiele. Letzterer hatte in Ermangelung seines Reisepasses den Abflug nach Istanbul verzögert.

Der türkische Meister findet offensiv zunächst gar nicht statt, wird von den Roten Bullen am Nasenring durch die eigene Arena geführt. Amadou Haidara bietet sich die nächste Möglichkeit, das Tor von Mert Günok ist wie vernagelt.

Bis zur 26. Minute. Dann zieht Marcel Sabitzer aus 22 Metern ab, Martin Skrtel und Poulsen fälschen unhaltbar zum überfälligen Leipziger 1:0 ab. Bei der Uefa wird Poulsen als Torschütze des Flippertores genannt. RB bleibt überlegen. Tempo, Struktur, Rhythmus, Präsenz, Selbstverständlichkeit, Chancen - alles da. Mukiele hat das 2:0 auf dem linken Fuß, vier Abwehrbeine grätschen rettend dazwischen.

Basaksehir macht dann auch mit - und wie. Angriff über rechts, Demba Ba kommt an den Ball, Drehschuss, Blitzreaktion des bis dahin ungeprüften Peter Gulacsi (37.). Danach übernimmt Schweden-King Emil Forsberg das Zepter, reißt die Istanbuler Abwehr auf wie seine Autotür, passt auf Mukiele, 2:0. Dass Mukieles Strumpfstoß nicht hübsch ist, spielt keine Rolle. In der Nachspielzeit pennt RB. Eckball von Edin Visca flach an die Kante des Strafraums, wo Irfan Can alle Zeit der Welt hat, den Ball zum 2:1-Anschlusstreffer zu adressieren. Halbzeit. Der Spielverlauf hätte bei 12:4-Abschlüssen mehr hergegeben als eine knappe Führung.

Wiederbeginn mit Tyler Adams für den angeschlagenen Kevin Kampl. Istanbul geht jetzt früher drauf, riskiert mehr, wird durch den eingewechselten Alexandru Epureano und Visca kreuzgefährlich. Bitter: Dayot Upamecano sieht seine dritte und vermeidbare gelbe Karte, fehlt im finalen Gruppenspiel gegen Manchester. RB schüttelt sich und hat zweimal die Chance zum 3:1. Angeliño scheitert am Keeper, Forsberg schießt aus zwei Metern daneben. Nagelsmann holt den starken Forsberg vom Platz, bringt Alexander Sörloth. Kurz später zaubert Angeliño den Ball auf Dani Olmo, der einmal aufzieht und dann abzieht - 3:1 (66.). Vorentscheidung?