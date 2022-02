Sörloth, Oyarzabal und Co.: Real Sociedad will "wahres Topspiel" gegen RB Leipzig liefern

San Sebastian/Leipzig. „Ein wichtiger Sieg“ twitterte Real Sociedad nach dem 2:0 gegen den FC Granada am Sonntag. Was oftmals nur eine Phrase ist, hat in diesem Fall seine Berechtigung, da es der erste Dreier für die Basken nach fast einem Monat war – nach zwei torlosen Remis in der La Liga und dem 0:4 gegen Betis Sevilla im spanischen Pokal. Das 1:0 durch Adnan Januzaj war der erste Treffer nach 340 torlosen Minuten, wie die spanische Sportzeitung „Marca“ vorrechnete. Das letzte Tor vor Wochen hatte die RB-Leihgabe Alexander Sörloth beim 2:0 im Pokal gegen Atlético Madrid erzielt. Anzeige

Für den Norweger läuft es nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer noch nicht rund, in 18 Liga-Partien schaffte der 26-Jährige nur ein mickriges Törchen. Dass Real Sociedad vor dem Europa-League-Duell mit RB Leipzig am Donnerstag (21 Uhr, live bei RTL) in der Liga trotzdem gut da steht, verdanken die Weiß-Blauen einem ehemaligen Dortmunder Trio.

Neben Januzaj standen beim BVB noch Mikel Merino und Alexander Isak unter Vertrag. Letzterer blühte nach seinem Wechsel zum spanischen Meister von 1981 und 1982 vor zweieinhalb Jahren richtig auf und kam in dieser Zeit auf 30 Liga-Tore. Verschiedene Medien spekulierten schon über ein Interesse des FC Barcelona am schwedischen Nationalspieler – falls die Verpflichtung von Dortmunds Sturmjuwel Erling Haaland nicht klappt.



Bei Real Sociedad läuft es jedenfalls nicht nur dank Isak. Im April 2021 sicherte man sich zum dritten Mal den spanischen Pokal. Die Liga schloss das Team von Trainer Imanol Alguacil auf dem fünften Platz ab, womit man sich für die Europa League qualifizierte. Dort überstand San Sebastián eine relativ schwere Gruppenphase mit PSV Eindhoven, AS Monaco und Sturm Graz. In der Liga sind die Txuri-Urdin (baskisch für „weiß-blau“) mit Rang fünf aktuell auch wieder auf Europa-League-Kurs.

Großer Respekt vor RB

Neben den drei ehemaligen Dortmundern gehören dabei noch der spanische Nationalstürmer Mikel Oyarzabal (der im vergangenen Sommer sowohl bei der EM als auch bei Olympia Spanien vertrat), der frühere langjährige Manchester-City-Profi David Silva (u.a. 129 Länderspiele für Spanien) sowie Torwart Álex Remiro zu den Stützen des Teams. Mit Martin Zubimendi fällt allerdings ein wichtiger Stammspieler gegen RB aus. Der Mittelfeldmann ist nach drei Gelben Karten in der EL-Gruppenphase gesperrt.

Ihn ersetzen dürfte laut der spanischen Sportgazette „As“ Neuzugang Rafinha. Der Bruder von Ex-Bayern-Star Thiago war lange verletzt, traf aber gegen Granada nun zum ersten Mal im blau-weißen Trikot. Mit Carlos Fernández ist zudem eine weitere Offensivoption zurück nach langer Verletzung. Der 25-Jährige trainierte am Montag erstmals nach einem halben Jahr wieder, was man bei Real Sociedad als „das schönste Valentinstagsgeschenk“ titulierte.