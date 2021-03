Offiziell: BVB verpflichtet PSG-Talent Soumaila Coulibaly - 17-Jähriger laboriert an Knieverletzung

Der U18-Nationalspieler Frankreichs hat bis dato noch nicht im Seniorenbereich gespielt, durfte in der aktuellen Saison aber bereits regelmäßig mit dem Profikader des Ex-Klubs von Thomas Tuchel trainieren. Coulibaly freut sich auf die Herausforderung in der Bundesliga: "Ich freue mich total, künftig für einen so traditionsreichen Klub auflaufen zu dürfen. Ich bin dankbar für die Ausbildung, die ich bei Paris Saint Germain genossen habe, glaube aber, dass dieser Wechsel nun der beste Schritt für mich ist."