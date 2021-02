Bei 0:9 gegen Manchester United: Southampton-Profi Jankewitz rassistisch beleidigt - Polizei ermittelt 

Nach rassistischen Ausfällen gegen seinen Jungprofi Alexandre Jankewitz hat der englische Klub FC Southampton die Polizei eingeschaltet. Der 19 Jahre alte Schweizer Mittelfeldspieler habe nach der 0:9-Niederlage bei Manchester United am Dienstagabend beleidigende Reaktionen in Social-Media-Kanälen erhalten, teilte der Premier-League-Klub von Trainer Ralph Hasenhüttl am Mittwochabend mit. Anzeige

In dem Statement hieß es weiter: "Missbrauch in welcher Form auch immer wird von Southampton niemals toleriert." Der Verein hat alle betreffenden Nachrichten, in denen Jankewitz angefeindet wird, an die Hampshire Police weitergeleitet. Die Verursacher sollten für immer aus dem Kreis der Fußball-Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Hasenhüttls Team hatte Jankewitz schon in der zweiten Minute durch eine Rote Karte wegen groben Foulspiels verloren. Später kassierte auch Southamptons Jan Bednarek noch einen Platzverweis.