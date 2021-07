Southgate nach Einwechslungen von Sancho und Rashford in der Kritik: "Es war absehbar, dass es schiefgeht"

Wieder einmal ist England in einem Elfmeterschießen auf dramatische Art und Weise gescheitert. Im EM-Finale unterlagen die "Three Lions" nach drei verschossenen Strafstößen in Folge gegen Italien. Zwei der Fehlschützen wurden nur für den Showdown eingewechselt – ein Fehler, meint RND-Sportchef Heiko Ostendorp im Video.