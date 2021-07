Southgate schwört England auf Dänemark-Duell ein: "Es geht um das ganze Land" - Geste für Eriksen geplant

Für Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat das Halbfinale der Europameisterschaft gegen Dänemark nationale Bedeutung. "Es geht morgen nicht um mich, es geht um die Spieler, den Staff und das ganze Land. Wir haben nicht so eine gute Fußball-Historie, wie wir vielleicht manchmal glauben", sagte der 50-Jährige einen Tag vor dem Duell mit den Dänen am Mittwoch (21 Uhr/ZDF und Magenta TV) in London. "Wir haben bei diesem Turnier Grenzen überschritten, und wir haben morgen eine weitere Gelegenheit dazu, weil wir noch nie in einem EM-Finale waren. Wir könnten also die Ersten sein, was sehr aufregend ist."

