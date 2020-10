Souverän aber ohne Höhepunkte: 1. FC Germania mit drittem Sieg gegen HSC BW Tündern

Der 1:0 (0:0)-Erfolg der Deisterstädter ging in Ordnung – darauf einigten sich beide Übungsleiter nach der Begegnung. Die ersten 45 Minuten blieben höhepunktarm – ein Kopfball von Robin Gaida nach einer von Marko Ilic getretenen Ecke, der drei Meter vor der Torlinie von der Tünderaner Abwehr geblockt wurde, musste schon als beste Chance bezeichnet werden. Die Germania hatte das Geschehen im Griff, oft fehlten jedoch die frei stehenden Anspielstationen, zu selten wurde schnell nach vorn gespielt. „In der ersten Halbzeit hatten wir keine so klaren Aktionen“, gab Nieber zu. Die 160 Zuschauer an der Ammerke mussten sich bei dem kalten Wind warme Gedanken machen – der Kaffee war bereits vor der Halbzeitpause ausverkauft.

Lübkes mit dem Tor des Tages kurz nach Wiederanpfiff

Pünktlich zu Beginn der zweiten Hälfte sorgten einige Sonnenstrahlen für angenehmere Bedingungen – und Lübkes Schuss aus 18 Metern kurz darauf für die Führung der Gastgeber (47. Minute). Bo-Börge Drath hatte Joshua Siegert auf den rechten Flügel geschickt, die Hereingabe des Kapitäns fand nicht ganz den Weg zum freistehenden Mittelstürmer Nico Berg. Der geklärte Ball landete bei Lübke, der die Kugel aus zentraler Position in die rechte Ecke des HSC-Tores beförderte. Etwas mehr als eine Viertelstunde später nahm der Torschütze von exakt derselben Position wieder Maß, diesmal allerdings mit dem linken Fuß – es gab jedoch keine Beinahe-Kopie des 1:0, der Schuss wurde gehalten.

„Wer 90 Minuten keine Torchance erspielt, kann auch kein Tor erzielen“

Der Trainer der Gäste, Tim Piontek, brachte es auf den Punkt: „Wer sich in 90 Minuten keine Torchance erspielt, kann auch kein Tor erzielen.“ Seine Mannschaft bemühte sich in der Schlussviertelstunde aber um mehr Offensivengagement, ein Schuss von Magnus Frese ging auch nicht allzu weit am Kasten von Ole Schöttelndreier vorbei (85.). In der Nachspielzeit hätte der eingewechselte Jos Homeier für die Entscheidung sorgen müssen, als er allein auf das Tor der Tünderaner zulief, doch es reichte auch so für den verdienten Sieg der Egestorfer.

Dritter Sieg in Folge für den 1. FC

„Es war kein supergutes, aber ein ordentliches Spiel von uns“, sagte Nieber. „Es blieb bis zum Ende eng, aber wir sind konzentriert geblieben und haben dann gut verteidigt. Ich bin sehr zufrieden.“ Zu Recht: Der dritte Sieg in Folge lässt den 1. FC Germania auf Rang zwei seiner Oberligastaffel klettern.