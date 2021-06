Souveräne Vorstellung: Dresdner Rennkanuten Kurschat und Fritzsche holen Gold

"Souverän gelöst"

Das Duo, das 2017 schon JWM-Gold gewonnen hatte und in dieser Saison bereits Platz vier beim Weltcup der Großen belegte, ließ mit einem Start-Ziel-Sieg der Konkurrenz keine Chance und verwies die Teams aus Tschechien und Bulgarien auf die Plätze. „Es war ein sehr gutes Rennen der beiden Jungs, die vom Start weg durchgezogen haben“, lobte Heimtrainer Jens Kühn.

Ebenfalls zu Gold im K2 über 1000 m paddelte bei den Junioren Albert Fritzsche (WSV) mit seinem Partner Anton Winkelmann aus Potsdam. Wie Kurschat und Thordsen hatte sich auch das junge Duo mit einem überlegenen Vorlauferfolg direkt für das A-Finale qualifiziert und übernahm in diesem von Beginn an die Spitze. Die Ränge zwei und drei belegten Spanien und Tschechien. „Bei den Junioren wusste man vorher gar nicht, wo sie stehen. Das haben die beiden Athleten aber souverän gelöst und dürften auch bei der JWM nun gute Karten besitzen“, so Jens Kühn.