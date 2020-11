Souveräner Sieg beim Galopp-Halali: Favorit Dato gewinnt Saison-Finale in Dresden

Dresden. Bei sonnigem Herbstwetter wurde am Buß- und Bettag traditionell zum Saison-Halali auf der Galopprennbahn in Seidnitz geblasen. Doch wirklich Freude kam bei Rennvereins-Präsident Michael Becker trotz der guten Bedingungen für Pferde und Reiter nicht auf: „Die Stimmung auf den Rängen fehlt. Das ist schon bitter.“

Das sah auch Ex-Champion Alexander Pietsch so: „Das macht mich schon traurig, gerade am letzten Renntag sind sonst in Dresden viele Zuschauer da und sorgen für ein tolles Flair.“ Dennoch hatte der 48-Jährige auch Grund zum Strahlen. Denn er sicherte sich mit dem Favoriten Dato aus dem Düsseldorfer Stall von Sascha Smrczek den Sieg im Großen Dresdner Herbstpreis ganz souverän. Er suchte sich ganz clever auf der Außenbahn den besten Boden und gewann das mit 12.500 Euro dotierte Listenrennen – übrigens das letzte in der Saison in Deutschland – mit fast vier Längen Vorsprung vor Enjoy the Moon mit Martin Seidl im Sattel und Perfect Pitch, geritten von Tommaso Scardino.