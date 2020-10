Souveräner Sieg gegen RSE-Reserve: Matchwinner Steinke und MTV Ilten bleiben an der Spitze

“Wir haben die kurzfristigen Ausfälle von vier Stammspielern gut kompensiert und mit unserer stabilen Abwehr in 90 Minuten keine einzige Torchance des Gegners zugelassen”, sagte MTV-Trainer Florian Schierholz.

Alle Tore mit Steinke-Beteiligung

Auch ohne dessen Bruder Thorben (Muskelverletzung), Tobias Politze (Leistenprobleme), Batiston Musema (Zerrung) und Torwart Tobias Redmann (Grippe), der von Sven Rau ersetzt wurde, zeigte sich der Ligaprimus von Beginn an sehr präsent. Vor allem ein ehemaliger Ramlinger war - wenn überhaupt nur mit Fouls - nicht zu stoppen: Die Rede ist von Marius Steinke, der sich in der 21. Minute durchtankte und im Strafraum von RSE-Keeper Benjamin Brosche regelwidrig zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Tim Ebeling zum 1:0. Steinke selbst war nach einem Konter über Philippe Harms mit einer überragenden Einzelaktion zum 2:0 (54.) erfolgreich.

Auch beim dritten Treffer war der zu Saisonbeginn von SuS Sehnde gekommene Stürmer beteiligt. Nach einem Foul an ihm trat dieses Mal Dennis Tasche aus elf Metern an - und sorgte mit dem 3:0 (61.) für die Entscheidung. Neben seinem Matchwinner Steinke hob Florian Schierholz besonders Ian Hoare aus dem kompakten Team heraus. “Er bot eine überragende Leistung und gewann alle Zweikämpfe”, lobte der Coach seinen Abwehrspieler. Enttäuschung dagegen beim Kontrahenten. “Wir sind einfach nicht ins Spiel gekommen, gewannen kaum einen Zweikampf”, sagte der rekonvaleszente (nach Knorpelschaden) RSE-Stürmer Torben Tepper, der in der vorherigen Saison mit 14 Treffern noch zweitbester Ligaschütze war.