Regen ohne Ende, nur zwei Rennrunden hinter dem Safety-Car, Überholverbot – und trotzdem ein Sieger und halbe Punkte für die Top-Ten-Fahrer: Die Formel-1-Fans erlebten am Sonntag im belgischen Spa-Francorchamps einen der skurrilsten Grands Prix der Geschichte. Dauerregen über mehrere Stunden machte echte Renn-Action auf der "Ardennen-Achterbahn" unmöglich. Red-Bull-Pilot Max Verstappen gewann von der Pole-Position aus im Bummeltempo im Schlepptau des Pace-Cars ein Rennen, das eigentlich keines war, und verkürzte so den Rückstand auf den WM-Führenden Lewis Hamilton. Dass das Rennen trotz der widrigen Umstände in die WM-Wertung eingeht, ist ein Witz – oder nicht?

Der SPORTBUZZER, das Sport­portal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat dem ehemaligen Mercedes-Motor­sport­chef Norbert Haug diese These vorgelegt – und noch vier weitere. So äußert sich der 68-Jährige, der die Karrieren der jeweiligen sieben­maligen (Rekord-)Welt­meister Hamilton und Michael Schumacher von Beginn an begleitet und mit beiden als Sport­chef erfolg­reich gearbeitet hat, auch über die starken Leistungen von zwei jungen Fahrern im Regen. Beim vorletzten GP in Ungarn sicherte sich Alpine-Pilot Esteban Ocon überraschend den Sieg, in Spa steuerte Mercedes-Junior George Russell seinen unterlegenen Williams im Qualifying und danach im "Rennen" sensationell auf Rang zwei. Zudem ein Thema: das ausufernde Regelwerk der Formel 1, das der Normalo-Fan kaum mehr nachvollziehen kann.

These 1: Dass der große Preis von Belgien nach nur zwei Runden hinter dem Safety-Car in die Wertung eingegangen ist, ist ein Witz.

Haug: "Der Begriff Witz beschreibt die am letzten Sonntagnachmittag in Spa herrschende Problematik ganz sicher nicht. Die Verantwortlichen haben versucht zu retten, was zu retten war, als der Regen ein reguläres Rennen nicht zuließ. In meiner Einschätzung ist aber klar: kein reguläres Rennen, keine regulären Punkte. 12,5 Punkte für den Sieger – also halb so viele wie normal – nach zwei Runden unter Überholverbot hinter dem Safety-Car zu vergeben ist falsch und wird der Formel 1 als Königsdisziplin des Motorsports keineswegs gerecht. In der Tat hat dieser Rettungsversuch nach meiner Einschätzung der Formel 1 einen Bärendienst erwiesen, es wirkte, als müssten – egal, was passiert – unbedingt Punkte vergeben werden, um auf die geplante Anzahl der Saisonrennen zu kommen. Kein reguläres Rennen, keine regulären Punkte wäre indes die einzig richtige Entscheidung gewesen. Nicht auszudenken, sollten die in Spa vergebenen Punkte den WM-Kampf zwischen Hamilton und Verstappen entscheiden."

These 2: Das WM-Duell zwischen Verstappen und Hamilton hat das Potenzial, bald in einem Atemzug mit jüngeren Duell-Klassikern wie Schumacher–Häkkinen oder Vettel–Alonso genannt zu werden.

Haug: "Dieses Duell wiegt zweifellos bereits so schwer wie die besten in der Geschichte der Formel 1 und es ist zweifellos der Turbolader der aktuellen Formel-1-Weltmeisterschaft, der in dieser für ordentlich Druck sorgt und eine Menge Dampf macht."

These 3: Unter nassen Bedingungen sieht man das Talent eines Fahrers besonders stark – wie zuletzt Esteban Ocon und George Russell gezeigt haben.

Haug: "Man sieht unter besonders schwierigen Bedingungen nicht zwangsweise vorhandenes Talent. Es sind vielmehr ganz wenige mit viel Talent und Können ausgestattete Fahrer, die extrem schwierige Situationen unter extremstem Druck extrem gut für sich nutzen können. Dass das gleich in zwei aufeinanderfolgenden Formel-1-Rennen passiert, wie zuletzt in Budapest und Spa mit so jungen Fahrern wie Ocon und Russell, ist so ungewöhnlich wie erfreulich. Russells Leistung im Regen-Qualifying von Spa war extrem beeindruckend. Sehr schade, dass das nicht stattgefundene Rennen verhindert hat zu sehen, wie er sich über die Distanz geschlagen hätte."

These 4: Startplatzstrafen wegen des Wechsels von Bauteilen, nachträgliche Disqualifikationen wegen zu wenig Sprit im Tank – die aktuellen Regeln sind für Normalo-Fans kaum mehr nachzuvollziehen.

Haug: "Vollkommen richtig. So schwierig es ist, Regeln zu machen, die für die Akteure gerecht sind, so sehr muss im Mittelpunkt stehen, dass der Sport für dessen Betrachter und nicht für dessen Macher gemacht sein muss. Man sagt zwar immer gerne 'keep it simple', in der Umsetzung wird daraus aber allzu oft 'mach es kompliziert'. Ein Klappflügel heißt deshalb 'Drag Reduction System', das Gesamtfahrzeug 'Paket' oder 'Package', der ideale Temperaturbereich der Reifen 'Temperaturfenster', und wenn sich das gesamte Fahrzeug samt Fahrer nicht im 'Operationsfenster' oder 'Operation Window' befindet, gibt’s keine gescheite Rundenzeit."

These 5: Die Dokumentation über Michael Schumacher ab 15. September bei Netflix ist ein Pflichtprogramm für alle Formel-1-Fans und wird gerade den Jüngeren zeigen, dass er einer der besten Fahrer aller Zeiten war.