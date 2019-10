EM-Quali kompakt: Spanien löst vorzeitiges EM-Ticket in letzter Sekunde - Schweiz bewahrt Chance

Der dreifache Europameister Spanien hat das vorzeitige Ticket für die Europameisterschaft 2020 gelöst. Im Spiitzenspiel gegen Schweden hat die Mannschaft von Trainer Roberto Moreno ein 1:1 (0:0) in der letzten Minute erreicht - und belegt mit weiterhin fünf Punkten Vorsprung auf Schweden Platz eins. Den Führungstreffer von Ex-HSV-Spieler Marcus Berg (50. Minute) glich Rodrigo für Spanien, das gegen Schweden ohne den gesperrten Kapitän und Rekordnationalspieler Sergio Ramos angetreten war, in der Nachspielzeit nach einer Ecke aus.

Dann begann der Dusel in der Qualifikationsgruppe F: Denn im Parallelspiel gab auch Rumänien gegen Norwegen in der letzten Sekunde einen Sieg aus der Hand. Den Treffer von Alexandru Mitrita (62.) glich Alexander Sorloth in der letzten Minute der Nachspielzeit aus. Mit einem Sieg der Rumänen wäre Schweden auf Platz drei gerutscht - so haben die Skaninavier nun weiterhin einen Punkt Vorsprung auf die Osteuropäer.