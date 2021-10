"Noch ein Pokal kommt nach Hause": Pressestimmen zum Finale der Nations League

Frankreich hat die Nations League gewonnen. Der Weltmeister holte am Sonntagabend im Finale ein 2:1 (0:0) gegen Spanien . Während die französische Presse über den Titelgewinn jubelt ("Noch ein Pokal kommt nach Hause"), konzentrieren sich große spanische Medien auf die umstrittene Entscheidung rund um den Treffer Kylian Mbappés zu Ungunsten Spaniens. Internationale Pressestimmen im Überblick:

Le Figaro: "Spannung, Emotionen, ein wiedergefundener Teamgeist und Einzelleistungen auf dem Höhepunkt... Die UEFA kann sich bei der französischen Mannschaft bedanken, die am Sonntag gegen Spanien ihren ersten Sieg in der Nations League errang und ein großartiger Botschafter ist für einen Wettbewerb, den das breite Publikum kaum kennt."

L'Équipe : "Noch ein Pokal kommt nach Hause. Der französische Verband wird in seinem Trophäenschrank ein wenig Platz für diesen neuen Pokal machen müssen. Das wird ohne Zweifel nicht der am meisten beachtete oder beneidete Titel sein, aber Frankreich wird die erste Nation bleiben, die die Weltmeisterschaft, die Europameisterschaft und die Nations League gewonnen hat."

As : "Ohne Titel, aber mit Zukunft. Mit einem Geniestreich Benzemas und einem umstrittenen Tor Mbappés drehte Frankreich das Finale der Nations League gegen ein großes Spanien."

Großbritannien

The Sun: "Kylian Mbappé erzielte einen umstrittenen Abseitstreffer und besiegelte damit den überraschenden Comeback-Triumph Frankreichs in der Nations League. Der Superstar von Paris Saint-Germain war den ganzen Abend über nur Zuschauer gewesen, während Didier Deschamps' Mannschaft darum rang, die spanische Inquisition zu überleben. Doch gerade als sein Land nach Inspiration rief, zauberte Mbappé in der 80. Minute einen unbezahlbaren Siegestreffer für den amtierenden Weltmeister herbei."

The Guardian: "Vielleicht ist die Nations League doch keine schlechte Idee. Sie wird vielleicht nicht überall als echtes Turnier anerkannt, zumindest noch nicht, aber es hat sich herausgestellt, dass sie eine Menge Spaß bereitet. Die letzten vier (Nationen) bescherten drei wilde Nächte in Mailand und brachten Sieger hervor, die zwei Mal einen Rückstand aufholen mussten, um eine noch unvertraute Trophäe in die Höhe zu stemmen (...)."