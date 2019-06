Wer reist zum Finale nach Udine? Während Deutschland und Rumänien am frühen Donnerstagabend (18 Uhr) in Bologna den ersten Final-Teilnehmer ermitteln, fällt in der Partie Spanien gegen Frankreich am Donnerstag (21 Uhr) in Reggio Emilia die Entscheidung über das zweite Finalticket für das große Endspiel am Sonntag (20.45 Uhr) in Udine.