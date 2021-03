WM-Quali kompakt: Olmo rettet Spanien in Georgien spät - England ohne Mühe, Dänemark mit Kantersieg

Georgien - Spanien 1:2 (1:0) Spanien hat einen weiteren Patzer in der WM-Qualifikation gerade noch verhindert! Nach dem 1:1 gegen Griechenland vor drei Tagen kam das Team von Coach Luis Enrique am Sonntag in Georgien erst durch einen Treffer in der Nachspielzeit zu einem glanzlosen 2:1 (1:0)-Erfolg. Dabei lag der krasse Außenseiter, der vom ehemaligen Bayern-Star Willy Sagnol trainiert wird, zur Halbzeit sogar vorne. Khvicha Kvaratskhelia traf in der 43. Minute zur nicht unverdienten Führung. Den Ausgleich des haushohen Favoriten schoss Ferran Torres (56.) auf Vorlage von Jordi Alba, ehe Dani Olmo von RB Leipzig in der 92. Minute das Siegtor gelang. Im Stadion von Tiflis waren sogar rund 16.000 Fans zugelassen, die den Last-Minute-Schock hautnah miterlebten. Anzeige

Albanien - England 0:2 (0:1) Zweites Spiel, zweiter Sieg: England hatte beim 2:0 (1:0)-Erfolg in Albanien keine Mühe. Die Elf des englischen Nationaltrainers Gareth Southgate gewann dank der Tore von Harry Kane (38.) und Mason Mount (63.), diesmal auf Vorbereitung von Tottenham-Star Kane, auch die zweite Pflichtaufgabe in ihrer Gruppe. In der ersten Partie fertigten die "Three Lions" den Fußballzwerg San Marino mit 5:0 ab. Am Mittwoch steht das Top-Duell gegen Polen an.

Kasachstan - Frankreich 0:2 (0:2) Mit einem Pflichtsieg in Kasachstan hat Weltmeister Frankreich erfolgreich Wiedergutmachung betrieben für den verpatzten Start in die WM-Qualifikation. Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps gewann in Nur-Sultan verdient, aber glanzlos mit 2:0 (2:0). Ousmane Dembelé (19. Minute) und Sergej Maliy (44./Eigentor) sorgten für die Treffer. Starstürmer Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain vergab in der 75. Minute per Foulelfmeter die Chance zum 3:0. Zum Auftakt der Qualifikation für die WM 2022 in Katar hatten die Franzosen nur 1:1 gegen die Ukraine gespielt.