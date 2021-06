Spanien jubelt nach Tor-Festival gegen Kroatien – Kapitän Busquets: "Ein sensationelles Spiel"

Was für ein Spektakel! Acht Tore fielen beim unterhaltsamen Viertelfinal-Einzug der spanischen Nationalmannschaft am Montagabend. Das 5:3 nach Verlängerung gegen Kroatien war das torreichste Spiel einer EM-Endrunde seit über 60 Jahren. Damals hatte sich Jugoslawien bei der EM 1960 gegen Frankreich mit 5:4 durchgesetzt. Diesmal hatte die spanische Auswahl nach 120 packenden Minuten das bessere Ende für sich. Die leidenschaftliche Vorstellung des Teams sorgte im eigenen Lager für Begeisterung. "Das war ein sensationelles Spiel. Wir hatten immer Vertrauen in uns. Wir verbessern uns bei diesem Turnier von Spiel zu Spiel", sagte Kapitän Sergio Busquets. Anzeige

Selbstverständlich war der Sprung in die Runde der letzten Acht für die Spanier mit Blick auf den Spielverlauf keineswegs. Zunächst geriet die Elf von Trainer Luis Enrique durch ein kurioses Eigentor, bei dem Keeper Unai Simon einen Rückpass durchrutschen ließ, in Rückstand, dann verspielte man in der Schlussphase der regulären Spielzeit einen Zwei-Tore-Rückstand. Jedes Mal fand der dreimalige Europameister die passende Antwort. "Wir hatten Chancen, das Spiel recht früh zu beenden", merkte Busquets zwar selbstkritisch an, schob aber hinterher: "Wir haben durchweg Charakter gezeigt."

Oyarzabal: "Wir mussten leiden" Auch über die sozialen Netzwerke ließen die Spanier nach dem kraft- und moralvollen Auftritt ihren Emotionen freien Lauf. "Diese Mannschaft weiß, wie man kämpft. Diese Mannschaft weiß, wie man leidet. Diese Mannschaft weiß WIE MAN GEWINNT", schrieben die Spanier gleich nach dem Schlusspfiff auf ihrem offiziellen Twitter-Account. Auch Pablo Oyarzabal, der mit seinem Treffer zum 5:3 in der 103. Minute für die Vorentscheidung gesorgt hatte, war überzeugt, dass am Ende die richtige Mannschaft gewann. "In der Verlängerung waren wir die bessere Mannschaft und haben es verdient, weiterzukommen", so der 24-Jährige und kommentierte den strapaziösen Kraftakt. "Wir mussten leiden."