Klub-Suche kurios: Spanischer Verband vergibt Drittliga-Lizenz für 450.000 Euro

Dieser Fall ist wirklich kurios! Der spanische Fußballverband RFEF schreibt einen Platz in der Segunda Division B, der dritten Liga in Spanien, für eine Summe von 452.022 Euro aus. Der Zweitliga-Absteiger CF Reus musste aus finanziellen Gründe den direkten Gang in die Viertklassigkeit antreten, sodass ein Klub nachrücken kann. Doch da es für die Austragung von Aufstiegsspielen zu spät ist, vergibt der Verband den Platz an einen zahlungskräftigen Klub.