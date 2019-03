Spanien gegen Malta ohne Nationaltrainer Luis Enrique: "Dringender privater Grund"

Beim Gastspiel auf Malta muss die Nationalmannschaft von Spanien überraschend auf Trainer Luis Enrique verzichten. Das Team um Bayern-Star Thiago Alcantara werde von Co-Trainer Roberto Moreno betreut, erklärte der Verband in einer Stellungnahme. Der Weltmeister von 2010 spielt am Dienstagabend (20.45 Uhr) in der EM-Qualifikation gegen den Underdog von der kleinen Mittelmeerinsel und will den zweiten Sieg im zweiten Spiel einfahren.