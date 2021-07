Vor EM-Halbfinale gegen Italien: So tickt Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique

Luis Enrique gilt als streitbarer Mann, der in Spanien nicht von allen geliebt wird. Eines aber lässt sich dem Nationaltrainer, der mit der spanischen Mannschaft an diesem Dienstag (21 Uhr, ARD und Magenta TV) im Halbfinale der Europameisterschaft in London auf Italien trifft, schwerlich nachsagen: dass er Konflikte scheut. Anzeige

Denn Enrique schreckt vor unpopulären Entscheidungen nicht zurück. Das zeigte sich schon während seiner Spielerkarriere, als er nach fünf Jahren bei Real Madrid 1996 zum Erzrivalen FC Barcelona wechselte und dort acht Jahre blieb. Bei den Katalanen wurde er später auch Trainer, holte dort gleich im ersten Jahr das Triple aus spanischer Meisterschaft, Pokalsieg und Champions-League-Titel. Trotz neun Trophäen in drei Jahren legte er sein Amt 2017 nieder.

Marc-André ter Stegen spielte unter Enrique in Barcelona, zunächst aber nicht allzu viel. Denn der Coach führte ein Jobsharing ein. Die deutsche Nummer zwei durfte im Pokal und in der Königsklasse ran, in der Liga bekam Claudio Bravo das Vertrauen. Der Chilene war wie der Deutsche im Sommer 2014 zu den "Blaugrana" gewechselt. Erst als Bravo zwei Jahre später zu Manchester City weiterzog, machte Enrique den damals 24-jährigen Ex-Gladbacher zum Stammtorwart. Ein Jahr darauf verließ der Trainer den Klub – und ter Stegen schwärmte bei Twitter von der "unglaublichen Leistung" seines Vorgesetzten.





Unruhe durch positiven Corona-Test von Busquets

Der wurde 2018 spanischer Nationaltrainer, legte sein Amt im Juni 2019 privat bedingt aber zunächst nieder. Wie sich herausstellte, war der Grund eine Krebserkrankung seiner Tochter, der das Mädchen im August 2019 im Alter von nur neun Jahren erlag. "Du wirst der Stern sein, der unsere Familie leitet", schrieb er bei Twitter. Die spanische Presse vermied es, den Schicksalsschlag über Gebühr zu thematisieren – so wie er selbst, mit einer Ausnahme.

Denn vor der EM kam in Spanien wegen des positiven Corona-Tests von Kapitän Sergio Busquets Unruhe auf. Dass auch Diego Llorente (falsch) positiv getestet wurde, trug nicht zur Beruhigung der nervösen Öffentlichkeit bei. Und so waberte bei einer Pressekonferenz die Frage umher, wie Enrique diese beiden Rückschläge zu verarbeiten gedenke. "Verglichen mit dem, was ich erlebt habe", entgegnete Enrique so knapp wie deutlich, "ist das alles ein Kinderspiel". Konkreter musste er nicht werden.

Die EM-Qualifikation schaffte die "Selección" übrigens in Enriques Abwesenheit unter seinem Platzhalter Robert Moreno, der ihn bis dahin auf allen Trainerstationen als Assistent begleitet hatte. Als Enrique im November 2019 zurückkehrte, teilte Moreno ihm mit, erst nach der damals noch für 2020 geplanten EM ins zweite Glied zurückkehren zu wollen. Enrique reagierte, wie er in solchen Fällen eben reagiert: konsequent. Er geißelte seinen einstigen Freund als "illoyal" und kündigte die Zusammenarbeit auf.

Enrique eckt mit Nominierung des EM-Kaders an