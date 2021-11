Portugal und Spanien unter Druck: Diese Entscheidungen stehen heute in der WM-Qualifikation an

Gruppe A In Gruppe A kommt es zu einem direkten Duell um den Gruppensieg und das WM-Ticket: Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo liegt vor dem abschließenden Spieltag punktgleich mit Serbien an der Spitze. Gewinnt die Selecao am Abend in Lissabon gegen die Serben, ist die Qualifikation für das Katar-Turnier gesichert. Auch ein Unentschieden reicht den Portugiesen. Bei einem Sieg würde aber Serbien über die zweite WM-Teilnahme in Serie jubeln. Die anderen drei Teams – darunter auch die Republik Irland – haben die Chance auf die WM bereits verpasst. Anzeige Spiele: Portugal – Serbien, Luxemburg – Irland (20.45 Uhr)

Gruppe B Wie die Portugiesen muss auch der iberische Nachbar Spanien noch um das direkte WM-Ticket zittern: In Gruppe B führt die Mannschaft von Trainer Luis Enrique mit einem Punkt vor Schweden. Am Sonntagabend kommt es in Sevilla zum direkten Duell. Mit einem Sieg könnte die "Tre Kronor" den Spaniern noch die Playoffs aufzwingen. Griechenland, Georgien und der Kosovo haben indes keine Chancen mehr auf die Qualifikation. Spiele: Spanien – Schweden, Griechenland – Kosovo (20.45 Uhr)

Gruppe H Auch in Gruppe H gibt es auf der Zielgeraden einen Zweikampf um die direkte Qualifikation für die Katar-WM: Russland führt die Gruppe knapp mit zwei Punkten vor Vize-Weltmeister Kroatien an. In Split kommt es am Sonntagnachmittag zum direkten Duell, in dem die Kroaten sich die direkte Qualifikation doch noch sichern wollen. Die Slowakei, Slowenien, Malta und Zypern haben keine Chance mehr auf die Qualifikation. Spiele: Kroatien – Russland, Slowenien – Zypern, Malta – Slowakei (15 Uhr)