Spanische Presse feiert Top-Talent: "Gavi ist eine Maschine" – Italien "reicht das Herz nicht"

Revanche gelungen, Rekordserie beendet: Die spanische Nationalmannschaft hat das Kräftemessen der europäischen Topnationen für sich entschieden und das Endspiel der Nations League erreicht. Der frühere Europameister gewann am Mittwochabend in Mailand gegen den amtierenden Titelträger Italien mit 2:1 (2:0) und stoppte damit die Weltrekordserie von zuletzt 37 Partien ohne Niederlage der Azzurri. "Italien reicht das Herz nicht: Es verliert nach 37 Spielen", titelte die Gazzetta dello Sport.

Doppel-Torschütze Ferran Torres (17./45.+2) traf vor rund 37.000 Zuschauern im unter Corona-Bedingungen ausverkauften San Siro für die Gäste. Der Anschlusstreffer durch Lorenzo Pellegrini (83.) kam für die lange in Unterzahl spielenden Italiener zu spät. Deren Kapitän Leonardo Bonucci hatte in der 42. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen. Neben Doppelpacker Torres begeisterte besonders ein auf internationaler Bühne noch recht unbekannter Neu-Nationalspieler - Gavi. Der erst 17-jährige Profi vom FC Barcelona stand sogar in der Startelf. Der offensive Mittelfeldspieler avancierte damit zum jüngsten spanischen Nationalspieler und löste Ángel Zubietas Marke aus dem Jahr 1936 ab.

Die Nominierung des erst 17-Jährigen hatte im Vorfeld der Partie viel Verwunderung ausgelöst. Spanien-Coach Luis Enrique hatte den Offensivspieler nach erst 275 Minuten Spielzeit in der spanischen La Liga überraschend ins Aufgebot berufen und wurde dafür heftig kritisiert. Auch, weil er keinen Spieler von Real Madrid nominierte. Nach dem Länderspieldebüt lobte die spanische Presse das Barca-Talent nun in höchsten Tönen. "Gavi ist eine Maschine", titelte die Marca: "In San Siro brachte der Junge all diese kritischen Stimmen zum Schweigen und verwandelte sie in Lob. Und jetzt wird es niemand wagen, über seine Anwesenheit in La Roja zu sprechen."

Gabi stammt aus der Jugendakademie "La Masia" des FC Barcelona. Der umstrittene Katalanen-Coach Ronald Koeman hatte den 17-Jährigen in dieser Saison in den Profi-Kader berufen. Nach Länderspielen für die spanische U15, U16 und U18 folgte am Mittwochabend der Auftritt in der Nations League mit dem A-Team. "Es war klar, dass es sein erstes Spiel ist, aber wir kennen ihn gut. Es ist nicht normal, dass er so spielt. Er ist ein Spieler mit Persönlichkeit, beneidenswerter Physis und er verkörpert unseren Spielstil. Man konnte sehen, dass er nicht die Zukunft der Nationalmannschaft ist, er ist die Gegenwart. Er spielt wie in der Schule oder im Hinterhof seines Hauses und es ist eine Freude, einen Spieler dieser Qualität und Persönlichkeit zu haben", lobte Enrique.