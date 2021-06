Spanien rennt vergeblich an: Schweden rettet einen Punkt zum EM-Auftakt

Enttäuschung für Spanien: In ihrem ersten EM-Gruppenspiel kamen die als möglicher Mitfavorit auf den Titel gehandelten Iberer am Montagabend gegen Schweden nicht über ein 0:0 hinaus. Es war zugleich die erste torlose Partie überhaupt im laufenden Turnier. Die Skandinavier retteten mit einer betont defensiven Taktik am Ende einen Punkt ins Ziel, hatten dabei selbst nur wenige gefährliche Abschlüsse. Zuvor hatte im Parallelspiel der Gruppe E die Slowakei Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski überraschend mit 2:1 bezwungen.

