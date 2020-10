Schweiz verliert nach Patzer von Sommer und Xhaka: Spanien bleibt an der Spitze der deutschen Gruppe

Die spanische Nationalmannschaft bleibt der ungeschlagene Tabellenführer der deutschen Nations-League-Gruppe. Während sich die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw mit 2:1 (1:0) in der Ukraine durchsetzte, bezwang Spanien den nächsten DFB-Gegner Schweiz in Madrid mit 1:0 (1:0). Das einzige Tor der Partie erzielte Mikel Oyarzabal von Real Sociedad bereits in der 14. Minute. Im kleinen Estadio Alfredo di Stéfano auf dem Gelände von Real Madrid waren wegen der Coronavirus-Pandemie keine Zuschauer zugelassen.