Bestätigt: Barcelona-Star Sergio Busquets fehlt Spanien wegen Knieproblemen gegen Deutschland

Spaniens Nationalteam muss im entscheidenden Gruppenspiel der Nations League am Dienstag gegen die deutsche Auswahl ohne Mittelfeldspieler Sergio Busquets antreten. Das teilte der spanische Fußballverband am Montag auf Twitter mit. Der 32-Jährige vom FC Barcelona müsse für rund zwei Wochen pausieren, nachdem er seit einem Schlag aufs linke Knie beim Spiel gegen die Schweiz am Samstag Probleme habe, berichteten die spanischen Sportzeitungen AS, Marca und Mundo Deportivo.

Eine MRT-Untersuchung in Sevilla habe ergeben, dass Busquets eine Stauchung des äußeren Seitenbandes am linken Knie erlitt. Der Katalane - einer der letzten Spieler des Weltmeisterteams von 2010 in der spanischen Nationalelf - hatte beim 1:1 in Basel aber noch bis zur 73. Minute durchgehalten. Dass die Verletzung nicht so schwer ist, wie zunächst befürchtet, dürfte auch Barça-Trainer Ronald Koeman erleichtert haben. Im wichtigen Liga-Spiel gegen Atlético Madrid am Samstag fällt Busquets jedoch aus.