Spanien-Coach Luis Enrique tröstet Sergio Ramos: "Er hätte auch einen dritten Elfmeter geschossen"

Sergio Ramos hat nach seinem denkwürdigen Rekordspiel für die spanische Nationalmannschaft mit gleich zwei vergebenen Elfmetern Trost von seinem Nationaltrainer bekommen. Beim 1:1 (0:1) am Samstagabend in der Schweiz war der 34-Jährige jeweils an Torhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach gescheitert. "Hätte es einen dritten Elfmeter gegeben, hätte er ihn geschossen. Er schießt all unsere Elfmeter" , sagte Auswahlcoach Luis Enrique nach der Nations-League-Partie in Basel und verwies darauf, dass der Innenverteidiger von Real Madrid zuvor 25 Strafstöße nacheinander verwandelt hatte.

Gladbach-Keeper Sommer: "Habe mich mit seinen Penaltys schon befasst"

Roman Freuler hatte die Eidgenossen in der 26. Minute in Führung geschossen. Erst Gerard Moreno konnte Sommer in der 89. Minute noch zum Ausgleich überwinden. Die Spanier verloren in der Gruppe 4 der Staffel A dennoch die Tabellenführung an die deutsche Mannschaft und müssen am Dienstag in Sevilla gegen die DFB-Auswahl gewinnen, wenn sie sich noch für die Endrunde der Nations League qualifizieren wollen.