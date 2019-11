Bericht: Spanien entlässt Trainer Robert Moreno - Luis Enrique vor Rückkehr

Überraschung in Spanien ! Nationaltrainer Robert Moreno steht wohl kurz vor der Entlassung. Eine Bestätigung des spanisches Verbands soll bereits am Dienstag folgen. Wie die Marca berichtet, soll Moreno seine Mannschaft bereits über das Aus informiert haben. Einen Nachfolger des 42-Jährigen soll es schon geben.

Sorgen um Thomas Delaney: BVB-Profi verletzt sich bei Dänemark-Spiel in Irland

Durch einen 5:0 (4:0)-Erfolg gegen Rumänien im Madrider Stadion Wanda Metropolitano ist der Rekord-Europameister bei der Auslosung für das Turnier 2020 am 30. November in Bukarest in Topf 1 der sechs besten Mannschaften vertreten - wahrscheinlich mit Luis Enrique als Trainer. Der frühere Barcelona-Coach soll vor einer Rückkehr stehen.