Spanien trauert: Fußball-Legende Francisco Gento verstorben – 523 Spiele für Real Madrid

Spanien trauert um die Fußballlegende "Paco" Francisco Gento. Der frühere Star von Real Madrid starb im Alter von 88 Jahren, wie sein Club am Dienstag mitteilte. Gento war der einzige Spieler in der Geschichte, der sechs Europapokale gewonnen hat. "Real Madrid, sein Präsident und sein Vorstand bedauern zutiefst den Tod von Francisco Gento, Ehrenpräsident von Real Madrid und einer der größten Legenden unseres Vereins und des Weltfußballs", schrieb der Klub auf seiner Homepage.

FIFA-Präsident Gianni Infantino bezeichnete Gento "als einen der größten Spieler seiner Generation". "Unsere Gedanken und besten Wünsche gehen an Pacos Familie und Freunde, an Real Madrid, an den Königlichen Spanischen Fußballverband (RFEF) und an alle, die Erinnerungen an diesen großartigen Spieler bewahren", schrieb Infantino.