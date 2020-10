Spanien patzt in der Ukraine – bleibt aber Tabellenführer der deutschen Gruppe

Die spanische Nationalmannschaft bleibt trotz eines Patzers Spitzenreiter der deutschen Nations-League-Gruppe. Die Iberer verloren beim Underdog Ukraine trotz einer über weite Strecken dominanten Leistung mit 0:1 (0:0) und bleiben bei sieben Punkten. Das Tor für die Osteuropäer erzielte Viktor Tsygankov von Dynamo Kiew in der 76. Minute. In der Tabelle der Gruppe vier stehen die Spanier, die ein Torschuss-Verhältnis von 21:2 herausspielten, aber trotzdem weiter vor der deutschen Mannschaft auf Platz eins. Auf Platz drei folgt die Ukraine vor den Schweizern, die gegen Deutschland 3:3 spielten.

Spaniens Trainer Luis Enrique setzte von Beginn an auf eine junge Mannschaft, darunter auch die beiden pfeilschnellen Flügelspieler Ansu Fati (FC Barcelona) und Adama Traoré von den Wolverhampton Wanderers. Die erste Chance hatte allerdings der erfahrene Mittelstürmer Rodrigo Moreno, der allerdings per Kopf an Ukraine-Keeper Georgi Bushcan scheiterte (12.). Die Spanier setzten im ersten Durchgang ein Powerplay an, ein starker Freistoß von Sergio Ramos wurde allerdings von Bushcan stark pariert (21.). Bis zur Pause war es das mit den größeren Möglichkeiten der klar dominanten Iberer.