Spaniens Elfmeter-Held Unai Simon nach Halbfinal-Einzug: "Wir sind die gerechten Gewinner"

Der erste Halbfinalist dieser Europameisterschaft steht fest: Spanien gehört bei dieser EM zu den vier besten Mannschaften Europas. Tapfere Schweizer hatten ihnen im Viertelfinale am Freitagabend in St. Petersburg alles abverlangt, der erneute Kraftakt der Eidgenossen mit Elfmeterschießen wurde diesmal jedoch nicht belohnt - und das laut Spaniens Elfmeter-Helden Unai Simon auch zurecht: "Der Fußball war gerecht und wir sind die gerechten Gewinner" , sagte der Keeper nach dem 3:1 (1:1, 1:1, 1:0) im Elfmeterschießen . "Es ist ein sehr euphorischer Moment."

Der 24 Jahre alte Simon von Athletic Bilbao hat in dieser K.o-Runde bereits einiges durchlebt: Im Achtelfinale gegen Kroatien (5:3 nach Verlängerung) verschuldete der Schlussmann durch einen Stockfehler das 0:1, kämpfte sich wie sein Team jedoch zurück und belohnte sich nun mit dem Halbfinal-Einzug. "Genauso wie wir die Erinnerung an den Fehler im letzten Spiel auslöschen mussten, ist es an der Zeit, diesen Triumph schnell zu vergessen, weil wir im nächsten Spiel auf einen harten Gegner treffen" , mahnte der Schlussmann. Die Iberer treffen auf den Sieger der Partie zwischen Italien und Belgien im Londoner Wembley-Stadion. "Es ist ein Traum, im Halbfinale einer EM zu spielen", sagte Spaniens jünster Spieler, der 18 Jahre alte Pedri.

Borussia Mönchengladbachs Denis Zakaria hatte in der achten Minute per Eigentor die spanische Führung erzielt, der ehemalige Bayern-Profi Xherdan Shaqiri (68.) brachte die Schweizer zunächst zurück ins Spiel. Ab der 77. Minute musste die Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic wegen des Platzverweises von Remo Freuler in Unterzahl spielen. Das Halbfinale bei einem großen Turnier bleibt für die Schweizer unerreicht - trotz der wieder starken Paraden von Torwart Sommer. "Ganz ehrlich? Ich hätte den Star des Spiels (die Auszeichnung für den Spieler des Spiels; d. Red.) an Yann Sommer vergeben", lobte Simon deshalb.