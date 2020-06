Spanische La Liga terminiert Spielplan - Präsident Tebas kündigt Spiele an jedem Tag der Woche an

In Spanien beginnt die Primera Division nach der Corona-Unterbrechung am 11. Juni mit dem Stadtderby zwischen dem FC Sevilla und Betis Sevilla. Die Begegnung wird um 22 Uhr angepfiffen. Das geht aus den am Sonntag von der Liga veröffentlichten Spielplänen hervor. Spitzenreiter FC Barcelona kehrt zwei Tage später in den Spielbetrieb der Primera Division zurück. Das Team um den deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen und Superstar Lionel Messi muss am 13. Juni beim Tabellen-18. RCD Mallorca antreten. Rekordmeister Real Madrid mit Toni Kroos spielt am 14. Juni gegen SD Eibar. Barcelona liegt elf Spieltage vor Saisonende zwei Punkte vor Real Madrid.

Alle spanischen Erstligisten werden am Montag mit dem Gruppentraining beginnen. Liga-Präsident Javier Tebas kündigte an, dass an jedem Tag der Woche Spiele stattfinden werden. Die Partien unter der Woche sollen um 19:30 und 22 Uhr angepfiffen werden, die Spiele am Wochenende um 17, 19:30 und 22 Uhr. Die beiden frühesten Anstoßzeiten sind für Austragungen im Norden Spaniens reserviert, wo die Temperaturen im Juni und Juli milder sind als im Rest des Landes. 40 Spiele sollen pro Woche über die Bühne gehen.

Nach Meinung von Weltfußballer Lionel Messi werde der Sport nach der Corona-Pandemie indes nie wieder wie früher sein. „Ich glaube, dass der Fußball, wie auch das Leben im allgemeinen, nie wieder dieselben sein werden“, sagte der Profi des spanischen Meisters FC Barcelona in einem kurzen Interview des Wochenmagazins El País Semanal. Für die Sportler werde die Rückkehr zum Training und zum Wettkampf eine „komische Situation sein“. Man werde sich nur langsam an die neuen Umstände gewöhnen können.

