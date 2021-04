Spanischer Fußball-Verband: EM-Spiele vor Zuschauern in Bilbao undenkbar

Die spanische Stadt Bilbao droht als Spielort der Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) wegzufallen. Angesichts der Bedingungen der Regionalregierung des Baskenlandes seien Spiele vor Publikum in Bilbao undenkbar, teilte der spanische Verband RFEF mit. Die sieben Forderungen der Behörden seien bis Juni "unmöglich zu erfüllen", hieß es. Zuvor war am Mittwoch in Spanien noch berichtet worden, aus Bilbao habe die Europäische Fußball-Union (UEFA) eine relativ konkrete Zusage für Spiele mit Zuschauern erhalten.

