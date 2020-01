Spanischer U21-Torhüter: RB Leipzig verpflichtet Josep Martínez

Durch die Verpflichtung von Martinez dürfte der Abschied von Yvon Mvogo bevorstehen. Der Schweizer (25) wechselte 2017 von den Young Boys Bern nach Sachsen, konnte sich bisher aber nicht gegen Stamm-Goalie Peter Gulacsi durchsetzen. Der 1,86-Meter-Mann wünscht sich eine deutlich größere Rolle und war mit seinem Wechselwunsch schon mehrfach an die Verantwortlichen herangetreten. In der laufenden Spielzeit kam der in Kamerun geborene Mvogo zu zwei Einsätzen im DFB-Pokal und je einem in Bundesliga und Champions League. Insgesamt stand er seit 2017 nur 17 Mal für RB zwischen den Pfosten (20 Gegentore).