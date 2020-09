Spannender Pokalfight! Parsau schlägt Welat erst im Elfmeterschießen

Im ersten Duell zwischen Parsau und Welat überhaupt hatten die Gäste aus der 1. Kreisklasse C den besseren Start, gingen durch einen Doppelschlag von Nihat Karakas in Führung. "Wir hatten eine starke erste Halbzeit, Parsau dann die bessere zweite Hälfte", berichtete Welats Co-Trainer Ramazan Karakas. FC-Coach Sören Henke sagte: "Welat hat unheimlich viel Tempo gezeigt, war sehr präsent in den Zweikämpfen."

Spannung bis zum Schluss: Im Duell der Aufstiegs-Aspiranten FC Germania Parsau und SV Welat in der Zwischenrunde des Wittinger-Kreispokals fiel die Entscheidung erst vom Elfmeterpunkt - letztlich freuten sich die FC-Fußballer über ein 7:6 (0:2, 2:2) und den Einzug in die nächste Runde. Der HSV Hankensbüttel sorgte derweil für eine Überraschung, kegelte als Kreisklassist den klassenhöheren SV Westerbeck mit 3:1 (1:0) raus.

Im zweiten Durchgang "haben wir unsere körperliche Überlegenheit ausgespielt", so Henke weiter. Parsau glich die Partie aus, "beide hatten dann Chancen, das Spiel innerhalb der 90 Minuten zu entscheiden", sagte Henke. Welat sogar in der letzten Spielminute - FC-Keeper Luca Jander verhinderte das jedoch mit einer starken Parade. Es ging also doch an den Punkt - von dort hatte Welat-Schlussmann Nico Rädecker in der 26. Minute bereits einen Elfer pariert.

"Das Glück lag dann bei Parsau", so Karakas. Zwar hielt Rädecker erneut einen Versuch, sein Gegenüber Jander tat es ihm aber gleich - und Welat vergab den entscheidenden Elfer. "Schade, aber das Elfmeterschießen ist immer Glückssache. Wir sind gegen eine starke und faire Truppe ausgeschieden."

Henke freute sich: "Wir haben insgesamt mehr investiert, deshalb ist das auch verdient. Es war ein richtiger Pokalfight mit klasse Atmosphäre. Im Rahmen der Möglichkeiten war der Sportplatz sogar ausverkauft."