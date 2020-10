Spannendes 2:1 im Lehrter Derby: Der SV 06 gewinnt dank Palczewski gegen den FC

„Derbysieger, Derbysieger, hey, hey, hey“ – ertönte es aus der Mannschaftstraube des SV 06 Lehrte – und das ausgerechnet auf dem neu eingeweihten Kunstrasenplatz des Konkurrenten FC Lehrte. Unmittelbar zuvor hatten die jubelnden Gelb-Schwarzen das Stadtduell und zugleich ein zum ersten Mal in Lehrte auf Kunstrasen ausgetragenes Punktspiel 2:1 (0:0) für sich entschieden. „Wir freuen uns über den verdienten Sieg in diesem Prestigeduell. Wir haben die größere Spielkultur besessen und sind insgesamt mit dem ungewohnten Terrain besser zurechtgekommen“, sagte Robert Weiss, der mit Markus Olschar das Trainerduo des SV 06 Lehrte bildet.

„Angesichts des Tam-Tams um das Derby herum vielleicht zu übermotiviert.“

Hängende Köpfe dagegen bei den FCern. „Es ist ärgerlich, gerade bei der Premiere des tollen Platzes, der schon ein Traum ist, das Derby zu verlieren. Aber die Mannschaft hat eine schwache Leistung geboten, sie fand nie die spielerischen Mittel. Vielleicht war sie angesichts des Tam-Tams um das Derby herum auch zu übermotiviert“, erklärte FC-Coach Willi Gramann. Seine Mannschaft, die in neuen, eigens von einer Kunstdesignerin angefertigten schicken Trikots aufliefen, geriet von Beginn an gegen die engagierten Gelb-Schwarzen in die Defensive. 06-Akteur Shirvan Shamo hätte sein Team schon nach sechs Minuten in Führung bringen können, doch Marvin Günther klärte noch auf der Linie.