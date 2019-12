Spannendes Stadtderby-Finale: MTV Gifhorn holt den Cup der Besten!

Titelverteidiger Kästorf schaffte als Gruppenerster den Sprung ins Viertelfinale, ließ lediglich beim 2:2 gegen die SV Meinersen Punkte - für das Team von Coach Willi Feer sollte es der einzige Zähler bleiben, die SV schied als Schlusslicht aus. Knapp hinter den Kästorfern: der VfR Wilsche/Neubokel. In Gruppe B ging es derweil richtig eng zu : Oberligist MTV Gifhorn setzte sich vor Bezirksligist SV Gifhorn durch, als bester Gruppendritter kam auch der TuS Neudorf-Platendorf weiter. Wahnsinn: Die Teams hatten allesamt je sechs Punkte auf dem Konto! Gruppe C entschied der TSV Hillerse für sich, knapp dahinter zog der MTV Isenbüttel ins Viertelfinale ein.

Im Halbfinale kochte die Stimmung dann so richtig: Cedric Schröder schoss den MTV in Front, Kästorfs Burak Hajdari glich aus – und in der Verlängerung machte Lasse Denker trotz starker Paraden von SSV-Keeper Maverick Mann den Finaleinzug klar! Zuvor hatte Marius Saikowski eine Zeitstrafe wegen Foulspiels aufgebrummt bekommen, mit der Kästorf überhaupt nicht einverstanden war.

Die SV Gifhorn sorgte indes in einem spektakulären Spiel gegen Platendorf für ein Stadtderby im Finale: Für beide Teams schien nur die Offensive zu zählen, mit Florian Gahrmann traf dabei sogar ein Ex-Platendorfer gegen seine ehemaligen Teamkollegen. Damit gab's im Endspiel auch die Neuauflage des Gruppenspiels, das die SVG mit 3:1 gewonnen hatte.