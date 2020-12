Spannendstes Projekt der Fußballregion Hannover: Wo der 1. FC Wunstorf nach vier Monaten steht

Als der 1. FC Wunstorf Mitte Juli in die Saisonvorbereitung startete, war oft die Rede davon, dass sich der FC neu erfindet und das wohl spannendste Projekt in der Fußballregion Hannover betreibt. Mehr als vier Monate später ist es an der Zeit nachzufragen, wie sich das junge Landesligateam geschlagen hat.

Einer der „jungen Wilden“ ist Tino Amberg. Er kam von der zweiten Mannschaft des HSC Hannover nach Wunstorf. „Ich kenne Onur schon länger. Ich wusste, dass ich hier weiterkommen kann und Spielpraxis erhalte. Daher wollte ich unbedingt zum FC wechseln, weil ich bei dem Umbruch gern dabei sein will“, sagt der 20-Jährige, der an der Universität Hannover Wirtschaftswissenschaften im ersten Semester studiert.

Ist Löffelholz wieder da?

Auf dem Platz fällt er auf, weil er sich kompromisslos einbringt und in jedem Spiel ein hohes Laufpensum absolviert – und ein bisschen auch wegen seines Aussehens. Lang aufgeschossen, blonde Haare, Stirnband – und das alles als Sechser im defensiven Mittelfeld: Da war doch mal was. Wer sich nach einigen Jahren Pause mal wieder ein FC-Spiel im Barne-Sportzentrum anschaut, dürfte sich verwundert die Augen reiben: Ist Christoph Löffelholz etwa wieder da? Und in einen Jungbrunnen gefallen? Löffelholz spielte von 2003 bis 2010 beim FC, nach einem Intermezzo beim ASC Nienburg folgten weitere Jahre im Wunstorfer Trikot von 2011 bis 2015. Löffelholz war Kapitän und Kopf der Wunstorfer Mannschaft, sein damaliger Trainer Omer Preljevic bezeichnete ihn als seinen „verlängerten Arm auf dem Spielfeld“.

„Ich kann mir vorstellen, in Zukunft auch Verantwortung zu übernehmen“

Auf den Vergleich mit dem heute 36-Jährigen angesprochen muss Amberg zunächst passen. „Ich kennen ihn nicht“, sagt Amberg. Als er Fotos von seinem Vorgänger gezeigt bekommt, muss er schmunzeln. „Eine Ähnlichkeit ist auf jeden Fall vorhanden.“ Was er anhand der Bilder nicht erkennen kann: Mit seinem Laufstil und seinen Bewegungen ist er auf dem Platz fast eine Kopie von Löffelholz. „Die Fußstapfen sind groß. Aber ich gebe immer Vollgas bis zur letzten Minute und möchte der Mannschaft helfen“, sagt Amberg. Der Mittelfeldspieler hätte nichts dagegen, irgendwann einmal auch die Führungsrolle von Löffelholz außerhalb des Platzes auszufüllen. „Ich kann mir vorstellen, in Zukunft auch Verantwortung zu übernehmen“, sagt er.

„Sind auf Kurs“

Was den früheren Kapitän ebenfalls auszeichnete, war dessen Kopfballstärke. Hohe Bälle bei Standardsituationen vor den Toren – das war eine sichere Beute für Löffelholz. „Da muss ich mich noch verbessern. Jetzt in der Corona-Zeit trainiere ich Kopfbälle“, sagt Tino Amberg und lacht. Zufriedener ist er mit dem Abschneiden seiner Mannschaft in der bisherigen Saison. Neun Punkte und Platz sieben sind nach sieben Spielen die Zwischenbilanz des FC. „Wir spielen gut, haben aber Punkte liegen gelassen, was wohl an der Unerfahrenheit liegt. Dennoch sind wir auf Kurs, um den fünften Platz und damit unsere Zielsetzung zu erreichen.“